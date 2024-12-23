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Германия остановила проекты в Грузии на €237 млн

Посол Германии Фишер: ФРГ остановила проекты в Грузии на €237 млн
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Германия заморозила реализацию проектов в Грузии на общую сумму €237 миллионов из-за отхода страны от евроинтеграции и жесткого подавления протестных акций. Об этом написал в социальной сети X посол Германии в Тбилиси Петер Фишер.

«К сожалению, Германия приостановила проекты на сумму €237 миллионов. Министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце и ее ведомство приняли такое решение в ответ на отход Грузии от курса на вступление в ЕС и репрессии против акций протеста. Мы остановили финансирование проектов, связанных с зеленым водородом, модернизацией энергетических сетей и водной инфраструктуры в Батуми. Тем не менее поддержка гражданского общества и инициатив по укреплению верховенства закона будет продолжена», — заявил Фишер.

20 декабря Еврокомиссия (ЕК) официально предложила приостановить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Британия ввела санкции против правоохранителей Грузии за разгон протестующих.

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Протесты в Грузии — 2024
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