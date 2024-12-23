Зеленский обсудил с премьером Британии договор о «столетнем партнерстве»

Зеленский обсудил со Стармером договор о столетней дружбе и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии Киром Стармером, в ходе которого стороны обсудили новые санкции против России и работу над соглашением о столетнем партнерстве Лондона и Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Среди главных тем — поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России <…>. Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается», — написал Зеленский.

Он поблагодарил Великобританию за масштабную «оборонную, политическую и экономическую поддержку» Украины и выразил надежду на «приближение справедливого мира и длительной безопасности».

До этого премьер-министр Британии Кир Стармер призвал страны «Большой семерки» причинить «максимальную боль» России. До этого Стармер заявил, что действия Великобритании направлены на создание условий для участия Украины в мирных переговорах.

Ранее Кулеба посетовал на снижение поддержки со стороны Великобритании.