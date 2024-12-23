Трамп опубликовал фото Панамского канала с флагом США

Трамп в Truth Social опубликовал пост с фото Панамского канала и флагом США

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост с фото Панамского канала и флагом Соединенных штатов.

«Добро пожаловать в Соединенные Штаты, Канал», — подписал Трамп фотографию.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Позже президент страны Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление будущего президента США. Он подчеркнул, что судоходный канал не станет собственностью Вашингтона, поскольку принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года.

Ранее Трамп назвал ограничения Байдена, которые отменит в первый день президентства.