Премьер-министр Гренландии заявил, что остров не продастся Трампу

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона завладеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Слова главы правительства острова приводит агентство Reuters.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде.

Гренландия до 1953 года выступала в качестве колонии Дании, в 2009 году страна получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

23 декабря Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что остров Гренландия должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. По мнению избранного американского президента, владение островом и контроль над ним являются абсолютной необходимостью для Вашингтона, поскольку якобы позволит достичь США «целей в национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее Маск призвал американского дипломата «заполучить Гренландию» для США.