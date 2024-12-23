Маск призвал американского дипломата «заполучить Гренландию» для США

Будущему послу Соединенных Штатов в Дании Кену Хауэри нужно «помочь Америке заполучить Гренладнию». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию», — написал предприниматель в ответ на пост Хауэри, где дипломат благодарит избранного президента США Дональда Трампа за свое назначение.

23 декабря Трамп отметил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки.

Трамп подчеркнул, что это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Накануне Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала. Он намекнул, что поборется за канал.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.