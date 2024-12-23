Министерство экономики и занятости Финляндии предложило законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть, который поступает через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа.

В ведомстве подчеркнули, что действовать этот документ будет, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии.

Как уточняет Минэкономики Финляндии, предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Отмечается, что документ был составлен в соответствии с регулированием Европейского союза, который позволяет странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ.

16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, ЕС ввел рестрикции против семи танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов санкции против Российской Федерации мало, и призвал ввести новые ограничения против европейских компаний на российском рынке.

Ранее на Западе признали, что «Россия будет чувствовать себя сильнее на любых переговорах».