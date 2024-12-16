Глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис высказал мнение, что 15 пакетов санкции против Российской Федерации мало, и призвал ввести новые ограничения против европейских компаний на российском рынке. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в настоящее время более 600 европейских компаний работают в России. Дипломат призвал это остановить.

Будрис также заявил о необходимости ввести санкции на российский сниженный природный газ (СПГ), поскольку страны ЕС даже в 2024 году закупают СПГ примерно на €5 млрд.

Помимо прочего, министр попросил увеличить тарифы на российские и белорусские товары.

15-й пакет санкций был согласован 11 декабря послами Европейского союза. Тогда сообщалось, что новый набор рестрикций ограничит деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран союза примут 15-й пакет санкций в отношении Российской Федерации 16 декабря. По ее словам, новые санкции коснутся танкерного флота, перевозящего российскую нефть.

Ранее в МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций в огромную сумму.