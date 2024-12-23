В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену антироссийских санкций

Более 360 тысяч жителей Словакии подписали петицию с призывом отменить антироссийские санкции Евросоюза. Об этом сообщил РИА Новости представитель словацкой гражданской организации «Брат за брата» Юрай Држик.

«На данный момент собрано 361 тысяча подписей. Референдум состоится. Для передачи подписей президенту было нужно собрать 350 тысяч, чтобы он мог их проверить и издать соответствующее постановление для начала процесса референдума», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, сбор подписей будет продолжаться, пока не наберется более 600 тысяч, чтобы гарантировать отсутствие претензий к законности собранных подписей. Петицию планируется передать президенту в январе.

Држик добавил, что глава государства сможет передать подписи на конституционную проверку и инициировать проведение референдума.

19 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что санкции против России будут отменены в 2025 году с вероятностью 1%, а смягчены — с вероятностью 20%.

Ранее Россия нарастила поставки газа Европе на фоне отмены транзита через Украину.