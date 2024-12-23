Эксперт не исключил попытки госпереворота в Белоруссии после призыва США

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Соединенные Штаты неслучайно призывали американцев покинуть территорию Белоруссии, поскольку оппозиция может попытаться устроить в стране государственный переворот. Его слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что в республике уже была попытка государственного переворота, и вполне вероятно, что в этот раз силы оппозиции могут вновь «аккумулировать свои силы». Дандыкин отметил, что экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская «ждет свержения Лукашенко».

Эксперт заверил, что в Минске готовы к такому развитию событий, но Россия должна быть готова оказать Белоруссии помощь.

23 декабря Госдеп США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику. Ведомство также призвало граждан США отказаться от поездок в эту страну.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия ради безопасности Белоруссии.