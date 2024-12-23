Украинцы не верят, что нападение на Курскую область поможет на переговорах

Менее половины граждан Украины считают, что нападение на Курскую область поможет стране на потенциальных мирных переговорах. Это следует из опроса украинского фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Согласно исследованию, лишь 41% опрошенных считают, что нападение на российский регион поможет Киеву «получить желаемое во время переговоров». Еще 24% респондентов полагают, что атака на Курскую область только ослабила позицию Украины на переговорах.
35% затруднились ответить.
В то же время почти половина опрошенных украинцев согласны на вступление в НАТО без возвращения утраченных территорий. 47% опрошенных украинцев согласны на вступление в Североатлантический альянс без территорий, находящихся под контролем России. Отмечается, что годом ранее на такое развитие событий были готовы 34% респондентов.
Ранее в Европе посоветовали Украине сперва «победить», а не говорить о гарантиях безопасности.