Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько украинцев согласны на вступление в НАТО без утраченных территорий

Почти половина украинцев согласны на вступление в НАТО без потерянных территорий
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Почти половина опрошенных украинцев согласны на вступление в НАТО без возвращения утраченных территорий. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на опрос фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно исследованию, 47% опрошенных украинцев согласны на вступление в Североатлантический альянс без территорий, находящихся под контролем России. Отмечается, что годом ранее на такое развитие событий были готовы 34% респондентов.

Против вступления в НАТО без утраченных территорий выступили 36% опрошенных. В прошлом году таковых было 52%.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами