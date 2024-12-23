Стало известно, сколько украинцев согласны на вступление в НАТО без утраченных территорий

Почти половина украинцев согласны на вступление в НАТО без потерянных территорий

Почти половина опрошенных украинцев согласны на вступление в НАТО без возвращения утраченных территорий. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на опрос фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно исследованию, 47% опрошенных украинцев согласны на вступление в Североатлантический альянс без территорий, находящихся под контролем России. Отмечается, что годом ранее на такое развитие событий были готовы 34% респондентов.

Против вступления в НАТО без утраченных территорий выступили 36% опрошенных. В прошлом году таковых было 52%.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.