В Европе посоветовали Украине сперва «победить», а не говорить о гарантиях безопасности

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украине для начала необходимо победить в конфликте с Россией и освободить территории, прежде чем требовать гарантии безопасности от союзников. Его слова приводит «Европейская правда».

«Прежде всего, Украина должна выиграть эту войну. Давайте не будем менять последовательность: первое – выиграть войну, отбросить назад россиян. Потом, конечно, ничего не исключено. Мы должны быть достаточно открытыми, если на каком-то этапе война будет выиграна, <…> тогда каждый будет вынужден играть свою роль в поддержке мира и предоставлении существенных гарантий безопасности», – сказал он.

Премьер подчеркнул, что говорить о размещении на территории республики миротворческого контингента пока рано. Первоочередная дискуссия должна вестись о том, как «обеспечить победу Украины», указал он.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз пока не выработали единого решения по поводу отправки войск на Украину.

Ранее Зеленский отказался жить с замороженным конфликтом.