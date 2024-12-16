Кулеба посетовал на снижение поддержки со стороны Великобритании

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующее правительство Великобритании во главе с Киром Стармером снизило поддержку Киева в сравнении с кабинетом министров Риши Сунака. Об этом сообщает **The Times**.

Кулеба подчеркнул, что предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком координировало действия с США, но не ограничивалось тем, что «просто следовало за американцами».

«Это изменение, которое пришло с лейбористами. Они заняли позицию, которая будет следовать за американцами», — считает он.

По его словам, у Сунака не было другого выбора, кроме как поднимать порог поддержки Украины все выше и выше. В то же время он отметил, что правительство Кира Стармера долго не давало разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Оно было санкционированно только после одобрения Джо Байдена, напомнил Кулеба.

«Возможно, причина заключалась в том, что новое правительство было осторожным и не хотело спешить с решениями», — добавил он.

27 ноября газета Guardian писала, что шесть депутатов парламента Великобритании вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями призвали президента США Джо Байдена и Кира Стармера остановить эскалацию конфликта на Украине. В открытом письме к главе Белого дома и британскому премьеру говорится, что результатом стремительной эскалации может стать «широкомасштабная военная конфронтация между Россией и НАТО».

Ранее на Украине предрекли «исторические сдвиги» после встречи Трампа и Зеленского в Париже.