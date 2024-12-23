В Госдуме призвали готовиться к военному конфликту в Приднестровье

Приднестровью, зажатому между вражеской Украиной и недружественной Молдавией, следует быть готовым к нападению, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ об угрозах президента Молдавии Майи Санду «отыграться» на Приднестровье, если Россия не найдет способ доставить газ Кишиневу.

«Санду эмоционально нестабильна и совершенно недоговороспособна, она лично довела страну до ручки, а теперь пытается с перепугу переложить ответственность на Россию. У Приднестровья здесь весьма сложная роль: республика зажата между вражеской Украиной и недружественной Молдавией, и нападения может ожидать в любой момент. Другое дело, что и для нападающих это наверняка выйдет боком — в Приднестровье порядка 2000 российских миротворцев, которых Россия, естественно, будет защищать всеми возможными способами. Кроме того, там находится еще с советских времен крупнейший в мире склад боеприпасов, и атаковать его все равно, что играть со спичками поблизости от пороховой бочки. Ясно, что Санду, которая неспособна самостоятельно мыслить, а лишь выполняет приказы своих западных кураторов, эти факты не остановят, но задуматься стоит хотя бы населению Молдавии, которое такой президент дрожащими руками ведет к гибели. А в Приднестровье следует быть готовыми к любому развитию ситуации, в том числе и военному конфликту», — сказал Журавлев.

23 декабря в пресс-бюро СВР сообщили о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военной операции в Приднестровье, итогом которой должны стать установление контроля над регионом и ликвидация российского миротворческого присутствия там.

По данным СВР, Санду также заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Причина таких заявлений — проблемы энергоснабжения, с которыми Молдавия может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит газа 31 декабря.

Кроме того, по информации российских спецслужб, Санду отдала приказ завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровской Молдавской Республики «за сепаратизм», а рядовых жителей региона подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев прекратит транзит российского газа утром 1 января 2025 года, так как пятилетний контракт истекает. При этом он добавил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Ранее в СВР рассказали об отказе Санду обсуждать с Украиной энергоснабжение Молдавии.