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Нардеп заявил, что шеф ЦРУ приезжал на Украину «залить огонь войны бензином»

Дубинский назвал целью визита шефа ЦРУ Бернса на Украину усугубление конфликта
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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал на Украину с целью усугубить продолжающийся конфликт Москвы и Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что директор ЦРУ «просто так не приезжает» и назвал визит «серьезным сигналом» к изменениям или угрозе.

«У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа, и залить огонь войны бензином. Вот его, скорее всего, и подвезли», — считает Дубинский.

До этого военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов предполагал, что Уильям Бернс находился с визитом на Украине, чтобы «подчистить хвосты» по вопросам тайных операций и террористических акций против России. Он полагает, что Бернсу также необходимо «зачистить исполнителей и следы на чувствительных направлениях», связанных с организацией наркотрафика с территории республики.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».

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