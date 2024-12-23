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Украина верит в то, что конфликт закончится в 2025 году

WP: Украина начинает верить в то, что конфликт закончится в 2025 году
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Власти Украины «начинают верить» в окончание конфликта в следующем году. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post.

«Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что они «начинают верить» в то, что война действительно может закончиться в следующем году», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, как отмечается в материале, Украина уже подписала пакты о безопасности с отдельными странами, однако аналитики и официальные лица признали, что в будущем эти пакты могут не соблюдаться.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил после переговоров в Брюсселе в четверг, что одних европейских гарантий будет недостаточно без «общего решения» и роли США.

До этого американский журнал The Hill писала, что избранному президенту США Дональду Трампу следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и признать, что Россия останется опорой будущего мирового порядка.

Накануне Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Избранный президент США назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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