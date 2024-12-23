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В США не исключили переговоров Путина и Трампа по ядерному оружию

Кимбалл: Путин и Трамп в ходе диалога могут обсудить ограничения в ядерной сфере
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Marcos Brindicci/Reuters

Президент РФ Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп в ходе предстоящего прямого взаимодействия могут обсудить вопросы, связанные с взаимным ограничением двух стран в ядерной сфере. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл, пишет РИА Новости.

Эксперт обратил внимание, что будущий хозяин Белого дома и его команда пока не предложили никакого плана по ограничению использования стратегического арсенала. То же касается и российского лидера.

«Однако вполне вероятно, что два президента проведут прямые обсуждения относительно конфликта на Украине и других вопросов, и вполне возможно, если не вероятно, что они обсудят варианты взаимных ограничений на фоне истечения срока действия СНВ-III», — подчеркнул Кимбалл.

По его словам, контроль над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном является необходимостью для обеих стран. Сейчас отношения РФ и США находятся на самом низком уровне за всю историю, и это — дополнительная причина для двух государств принять меры для предотвращения стратегической ядерной конкуренции в будущем.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа.

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