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Трамп назвал ограничения Байдена, которые отменит в первый день президентства

Трамп хочет отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей
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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие запреты на добычу и экспорт энергоносителей, введенные действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что для спасения экономики США он в первый день подпишет указы, которые отменят все ограничения Байдена на производство энергии, прекратят мандат на электромобили, а также снимут запрет на экспорт природного газа. Об этом Трамп заявил, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне.

Он также добавил, что объявит о чрезвычайном положении в США в связи с ситуацией в энергетической отрасли.

До этого Трамп заявил, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров из Канады в размере 25%. По словам избранного президента, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

Ранее Трамп пообещал увеличить на 10% экспортные пошлины на китайские товары.

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