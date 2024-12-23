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В России раскрыли ложь Зеленского о «силе Украины»

Сенатор Пушков указал на ложь Зеленского о том, что Украина сильная страна
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Yves Herman/Reuters

Утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина якобы сильная страна, ложны, поскольку государство почти полностью зависит от Запада в финансовом плане. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

««Украина - сильная страна, и она доказала это», - утверждает Зеленский. Однако, как стало известно, что 87% бюджетных расходов Украины составляет помощь Запада», — отметил он.

Это, по словам Пушкова, означает, что даже частичное сокращение западной помощи приведет к финансовому краху Украины.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым.

В публикации подчеркивается, что Россия «окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане».

По мнению L'AntiDiplomatico, ситуацию могут изменить западные страны решением «перейти к прямой и глобальной войне с Россией».

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.

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