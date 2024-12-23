Песков рассказал о рабочих планах Путина на 23 декабря

Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет ряд внутренних встреч, а также примет участие в совещании по экономическим вопросам. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня день внутренних закрытых встреч и совещаний у президента. В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в начале заседания глава государства произнесет вступительную речь и обозначит основные темы для обсуждения. Эта часть встречи пройдет в открытом режиме.

Как сказал Песков, предстоящее совещание по экономическим вопросам — это традиционное мероприятие, которое Путин проводит регулярно. На встрече также будут присутствовать представители экономического блока кабинета министров РФ и администрации российского лидера.

22 декабря глава государства поздравил работников и ветеранов российской энергетической отрасли с профессиональным праздником. Обращаясь к специалистам, Путин выразил уверенность, что от эффективности и надежности энергетической отрасли зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны и поступательное развитие регионов.

Ранее президент РФ заявил о необходимости бороться с инфляцией.