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Следствие предъявило официальные обвинения основателю криптобиржи FTX

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении бывшего основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, пишет ФАН.

Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества.

Прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, благоприятного для компании.

По словам прокуроров, пожертвования были незаконными, поскольку делались за счет корпоративных средств, что часто позволяло обходить лимиты взносов. В итоге Бэнкман-Фрид стал одним из крупнейших доноров кампании Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года.

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