Укрепление России сделало скорый распад Украины необратимым. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В публикации подчеркивается, что Россия «окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане».

«Это сделало необратимым исход конфликта, который пока не завершился, но ведет к распаду Украины», — отмечает издание.

По мнению L'AntiDiplomatico, ситуацию могут изменить западные страны решением «перейти к прямой и глобальной войне с Россией».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что если избранный президент США Дональд Трамп прекратит помощь Украине без каких-либо дипломатических шагов по заключению сделки с Россией, Киев «столкнется с возможностью поражения». По мнению агентства, американские танки, системы ПВО, ракетные установки, находящиеся в распоряжении ВСУ, «исчерпают боеприпасы за считаные месяцы».

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.