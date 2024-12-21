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ЕС купил газ у других стран в ожидании остановки транзита газа РФ через Украину

ЕС закупил газ у Мексики на €35 млн из-за остановки транзита российского СПГ
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Shutterstock

Европейский союз на фоне того, что Украина готовится остановить транзит российского газа, активно занялся поиском других поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в октябре текущего года Евросоюз впервые закупил топливо в Мексике на общую сумму €35 млн. Также ЕС вновь стал импортировать газ из Индонезии (на €3 млн) и Египта (на €32 млн). Агентство отмечает, что эти страны не смогут покрыть все потребности Евросоюза в сжиженном природном газе.

В начале сентября ЕС вернулся к закупкам газа из Анголы и впервые приобрел топливо у Республики Конго.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Ранее Словакия и Украина поссорились из-за российского топлива.

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