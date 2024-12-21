ЕС купил газ у других стран в ожидании остановки транзита газа РФ через Украину

Европейский союз на фоне того, что Украина готовится остановить транзит российского газа, активно занялся поиском других поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в октябре текущего года Евросоюз впервые закупил топливо в Мексике на общую сумму €35 млн. Также ЕС вновь стал импортировать газ из Индонезии (на €3 млн) и Египта (на €32 млн). Агентство отмечает, что эти страны не смогут покрыть все потребности Евросоюза в сжиженном природном газе.

В начале сентября ЕС вернулся к закупкам газа из Анголы и впервые приобрел топливо у Республики Конго.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Ранее Словакия и Украина поссорились из-за российского топлива.