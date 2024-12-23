СВР: в Евросоюзе не знают, как успокоить «эмоционально нестабильную» Санду

Представители стран — членов Европейского союза (ЕС) не знают, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, заявление которого опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Хвататься за голову» высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны», — говорится в тексте.

Из него следует, что во время заседания премьер-министр республики Дорин Речан представил доклад о возможных трудностях, с которыми Молдавия может столкнуться из-за прекращения поставок газа из РФ. В результате глава государства «вышла из себя» и категорически отказалась обсуждать сложившуюся ситуацию с Киевом.

«Она <...> безапелляционного возложила всю ответственность на РФ», — добавили в пресс-бюро.

Соглашение о транзите российского газа в страны — члены ЕС через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. 20 декабря текущего года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев прекратит транзит топлива.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ.