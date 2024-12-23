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Трамп процитировал Путина, говоря об Украине и встрече двух лидеров

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о решении конфликта на Украине
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, говоря о возможности встречи двух лидеров в целях решения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как напоминает агентство, российский президент в ходе прямой линии 19 декабря заявил, говоря о возможной встрече с Трампом: «Я буду готов встретиться, если он захочет».

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в сообщении издания.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее депутат Рады раскрыл «рецепт» остановки конфликта на Украине за 24 часа.

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