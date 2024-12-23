Трамп процитировал Путина, говоря об Украине и встрече двух лидеров

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, говоря о возможности встречи двух лидеров в целях решения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как напоминает агентство, российский президент в ходе прямой линии 19 декабря заявил, говоря о возможной встрече с Трампом: «Я буду готов встретиться, если он захочет».

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в сообщении издания.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

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