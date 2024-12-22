Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны РФ сообщило о поражении живой силы и техники в Курском приграничье
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, солдаты ВС РФ отразили три штурмовых атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районе Сумской области.

До этого российские военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на поле боя и уничтожили склад с боеприпасами украинской армии на территории Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, группировка войск «Север» на Харьковском направлении атаковала вооруженные формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами