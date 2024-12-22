Минобороны РФ сообщило о поражении живой силы и техники в Курском приграничье

Российские военнослужащие продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, солдаты ВС РФ отразили три штурмовых атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районе Сумской области.

До этого российские военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на поле боя и уничтожили склад с боеприпасами украинской армии на территории Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, группировка войск «Север» на Харьковском направлении атаковала вооруженные формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

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