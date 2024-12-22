В Совфеде указали на серьезную проблему для Трампа в Европе

Либеральная Европа с ее «антитрамповскими» настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны», — написал он.

По мнению Пушкова, европейские политики ведут себя подобным образом для того, чтобы посылать сигналы «глубинному государству» в США, которое будет всячески мешать работе нового президента.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. По данным источников, американский лидер может ограничить поддержку Украины силами НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе захотели посоревноваться с Трампом в мирном урегулировании на Украине.