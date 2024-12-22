Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде указали на серьезную проблему для Трампа в Европе

Сенатор Пушков: либеральная Европа становится для Трампа серьезной проблемой
close
Yuki Iwamura/AP

Либеральная Европа с ее «антитрамповскими» настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны», — написал он.

По мнению Пушкова, европейские политики ведут себя подобным образом для того, чтобы посылать сигналы «глубинному государству» в США, которое будет всячески мешать работе нового президента.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. По данным источников, американский лидер может ограничить поддержку Украины силами НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе захотели посоревноваться с Трампом в мирном урегулировании на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами