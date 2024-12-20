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Трамп хочет увеличить расходы НАТО на оборону

FT: администрация Трампа потребует от НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП
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Michael Kappeler/Global Look Press

Команда будущего президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация потребует от НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Трамп согласится на 3,5%, он планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.

В 2023 году страны НАТО приняли обязательство довести минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП. При этом члены альянса признали, что «во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности».

По данным Североатлантического альянса, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% в этом году достигнут только 23.

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.

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