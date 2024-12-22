Трамп пообещал признавать в США только два пола

Трамп заявил о проведении в США официальной политики, признающей только два пола

Правительство Соединенных Штатов будет проводить политику, признающую в стране только два пола. Об этом, ссылаясь на заявление избранного президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Он, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, отметил, что при его администрации будет проводиться официальная политика, в соответствии с которой существует только два пола — мужской и женский. Трамп отметил, что его слова не звучат особенно сложно.

Участники конференции встретили слова избранного президента одобрительными аплодисментами.

25 ноября сообщалось, что Трамп собирается издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.

14 ноября глава SpaceX Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, выполняющих операции по смене пола у детей.

Ранее сменивший пол сын Маска сообщил о желании покинуть США из-за Трампа.