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Во Франции рассказали об атмосфере секретности, созданной Макроном вокруг себя

Monde: Макрон создал атмосферу секретности вокруг себя после скандала с Олландом
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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается максимально засекретить все аспекты своей жизни, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Франсуа Олланда, попавшего в скандал из-за фото папарацци. Об этом сообщает Le Monde.

Издание подчеркивает, что сегодня соратники президента Франции описывают его как «гиперзакрытого», «сверхпараноидального» и «загадочного».

В публикации отмечается, что в 2014 году, будучи заместителем генсека Елисейского дворца, Макрон извлек урок из скандала Олланда. Он заключает в том, что экс-президент Франции «был недостаточно осторожен или защищен».

Другим событием, повлиявшим на Макрона, стал взлом почтовых адресов его команды во время предвыборной кампании 2017 года.

С тех пор жизнь в Елисейском дворце стала «закрытой как никогда», утверждают собеседники издания. Макрон старается избегать поездок к частным лицам, а также ограничил передачу сведений о своих перемещениях в министерство внутренних дел, опасаясь утечек, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Франции Франсуа Байру стал рекордно непопулярен среди граждан страны сразу после вступления в должность.

Ранее Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий.

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