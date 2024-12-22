Новый премьер Франции имеет наихудший рейтинг по сравнению с предшественниками

IFOP: премьер Франции рекордно непопулярен по сравнению с предшественниками

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру стал рекордно непопулярен среди граждан страны сразу после вступления в должность. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche со ссылкой на исследование, проведенное французским институтом общественного мнения (IFOP).

«Байру бьет все рекорды по непопулярности в начале срока по сравнению с предшественниками, им недовольны 66% французов», – отмечает журнал.

В начале срока предыдущий премьер-министр Мишель Барнье имел 55% недовольных голосов, тогда как Габриэль Атталь и Элизабет Борн — 46% и 43% соответственно.

Согласно тому же исследованию, работу президента Эммануэля Макрона не одобряют 76% граждан.

73-летний центрист Байру был назначен на пост главы правительства на прошлой неделе, сменив республиканца Мишеля Барнье, чье правительство просуществовало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.

До этого Байру признался, что угрожал президенту Макрону лишить его фракцию поддержки центристов в парламенте, если его не назначат на должность главы кабмина.

Ранее Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий.