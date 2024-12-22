Глава Нацбанка: Молдавия с января 2025 года изменит базовую валюту на евро

Молдавия с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты. Об этом заявила глава Национального банка республики Анка Драгу, сообщает РИА Новости.

По словам главы Нацбанка Молдавии, решение перейти на евро как основную резервную валюту связано с торговыми и валютными потоками республики. Изменения вступят в силу со 2 января следующего года.

«Это принесет значительные экономические выгоды стране. Ожидаемая экономия на обменных операциях может превысить 10 миллионов евро», — сказала Драгу.

Руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Евросоюзу не удастся в короткий срок создать альтернативный партии действующего президента Майи Санду политический проект.

Так политик прокомментировал данные пресс-службы Службы внешней разведки РФ о прямых указаниях главы миссии ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса молдавскому руководству содействовать созданию новой партии «За европейскую Молдавию» под руководством бывшего главы МИД Николая Попеску, которая должна будет оказать поддержку Санду.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу.