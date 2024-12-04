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В Молдавии заявили, что ЕС не удастся создать альтернативы партии Санду

Шор: приказ по созданию прозападной партии в Молдавии выглядит смешно

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Liesa Johannssen/Reuters

Евросоюзу не удастся в короткий срок создать альтернативный партии действующего президента Майи Санду политический проект. Об этом заявил руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал данные пресс-службы Службы внешней разведки РФ о прямых указаниях главы миссии ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса молдавскому руководству содействовать созданию новой партии «За европейскую Молдавию» под руководством бывшего главы МИД Николая Попеску, которая должна будет оказать поддержку Санду.

«Смешно выглядит приказ хозяев Санду создать в стране новую прозападную политическую партию. Старая, глядите, сломалась. Срочно несите другую», — заявил он.

По словам политика, обмануть население страны не получится. Он добавил, что все фокусы разгадают за две секунды.

До этого глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что Молдавия не смогла сдать «тест на демократию» при проведении выборов президента и референдума по ЕС. По его словам, заявления о том, что Молдавия заслуживает членства в Евросоюзе, а Грузия якобы нет — несправедливы на фоне прошедшего голосования.

Ранее Шор заявил, что Санду начнет расстреливать оппозицию.

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