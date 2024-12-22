Премьер Италии назвала слухами сообщения о требованиях увеличить оборонные расходы в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слухами сообщения о том, что новая администрация США будет требовать от НАТО увеличить траты на оборону до 5%. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита «Север-Юг» в Лапландии, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, нам не следует следить за слухами о Трампе. <...> Я бы подождала, чтобы понять, какова именно воля нового президента США», — сказала она.

Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, команда будущего президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация потребует от НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Отмечалось, что он планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.

По данным Североатлантического альянса, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% в этом году достигнут только 23.

Ранее в НАТО анонсировали усиление присутствия на Украине в 2025 году.