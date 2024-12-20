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В США рассказали о трех вариантах решения конфликта на Украине

Офицер США Дэвис: у Украины есть три варианта окончания конфликта
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UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

На момент конца 2024 года существует три варианта разрешения конфликта на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube заявил амеркианский офицер Дэниел Дэвис.

«Либо вы… (будете ликвидированы – прим. ред.) медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта», - подчеркнул он.

Как отметил Дэвис, Россия с самого начала конфликта владела инициативой на фронте, а у ВСУ нет возможности удержать позиции.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять «фундаментальное решение» по поводу дальнейшего конфликта — продолжать боевые действия или начать договариваться с Россией.

Он пообещал, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы Киев находился в максимально выгодной позиции для заключения потенциального соглашения в 2025 году.

Ранее Зеленский оценил возможность размещения западных военных на Украине.

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