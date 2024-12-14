Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис назвал иррациональным желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией. Об этом экс-военный заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Бывший подполковник указал, что в настоящее время ситуация для Киева не будет улучшаться, и чем дольше Зеленский упорствует, тем больше украинская армия теряет людей.

«На поле боя российская армия вышла на один из самых важных участков всего фронта, не сделав ни одного выстрела, потому что у украинской стороны не хватает людей», — указал эксперт.

Дэвис добавил, что Зеленский хочет продержаться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, однако «рационального объяснения этому желанию нет».

Отставной полковник также выразил уверенность, что позиция России на переговорах к этому моменту будет сильнее, чем сложилась сейчас, тогда как украинцы теряют все больше, отдавая свои жизни за дело, которое уже проиграно.

Незадолго до этого бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Зеленскому выгодно продолжать военный конфликт в стране. По словам экс-дипломата, во время своих поездок в Европу и США украинскому президенту выделяют финансирование и встречают аплодисментами. Прауд отметил, что это делает завершение конфликта невыгодным.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский строит из себя «смесь вурдалака с посмешищем».