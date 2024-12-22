Глава МИД Турции встретился с лидером новых сирийских властей

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Дамаске с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, который известен под именем Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкого внешнеполитического ведомства.

Детали встречи не были раскрыты.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Накануне в конгрессе США представили двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за ее военных операций в Сирии.

Ранее Турцию заподозрили в подготовке к «широкомасштабному вторжению» в Сирию.