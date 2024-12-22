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В Польше рассказали, когда рассмотрят вариант отправки войск на Украину

Глава МО Польши Косиняк-Камыш отказался отправлять войска на Украину
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на сегодняшний день Варшава исключает возможность отправки солдат на Украину, однако готова рассмотреть этот вариант в будущем. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, именно НАТО должно играть ключевую роль в этом решении», – заявил министр.

Он подчеркнул, что Польша не планирует вводить войска на Украину, пока мирный процесс не завершен. В то же время Косиняк-Камыш отметил, что Польша рассмотрит дальнейшие шаги, когда придет время и «когда этот этап наступит».

До этого Reuters со ссылкой на источники писало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».

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