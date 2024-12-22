Мишустин поздравил Лео Бокерию с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерию с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.

Мишустин отметил, что жизнь Бокерии является примером самоотверженного служения людям, безграничной преданности призванию.

«Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения, а ваши передовые научные открытия стали настоящим прорывом в области кардиохирургии и отмечены почетными званиями и государственными наградами», — поделился премьер.

Он пожелал академику крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Лео Бокерия родился в 1939 году в городе Очамчира Абхазской АССР (Республика Абхазия).

До этого Бокерия говорил, что уровень медицины в Московской области непрерывно повышается.

Ранее Мишустин рассказал о сроках действия программы маткапитала.