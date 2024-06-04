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Академик Бокерия заявил о непрерывном повышении уровня медицины в Подмосковье

Академик РАН Бокерия: уровень медицины в МО непрерывно повышается

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Уровень медицины в Московской области непрерывно повышается. Об этом заявил кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия в ходе IV Медицинского форума «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», который прошел в МОНИКИ им. Владимирского. Его слова цитирует «Радио 1».

«Врачи непрерывно повышают квалификацию, у нас много научно-медицинских институтов и кафедр. На сегодняшний момент нигде в мире такой системы, как у нас, нет. И за это не надо платить деньги, это общедоступно. У нас много головных центров, в свое время наши предшественники продумали эту тему. У нас по любой специальности есть один, два, три головных центра», — сказал Бокерия.

Он также обратил внимание на хорошую оснащенность клиник современным оборудованием и непрерывное развитие технологий в области медицины.

До этого на съезде детских врачей Московской области «Инновации в педиатрии: междисциплинарное сотрудничество» отмечалось, что в регионе строятся современные поликлиники, внедряются новые стандарты работы, цифровые технологии. Кроме того, в Подмосковье очень широкая поддержка по привлечению и удержанию кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу отремонтированного медколледжа в Дмитрове.

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