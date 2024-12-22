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Сальдо рассказал, как уменьшилось число жителей Херсонской агломерации

Сальдо: численность Херсонской агломерации сократилась в 10 раз
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что численность населения Херсонской агломерации сократилась с 500 тысяч до 50–60 тысяч человек. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в Херсонскую агломерацию входят правобережье, город Херсон и прилегающие к нему населенные пункты.

«Из полумиллиона жителей Херсонской агломерации <...> сейчас, по самым оптимистическим подсчетам, там находятся 50–60 тысяч», — поделился Сальдо.

Он добавил, что в основном в агломерации проживают пожилые люди, которые не смогли эвакуироваться.

До этого Сальдо говорил, что переписывание истории, снос памятников и пропаганда на Украине вынуждают отворачиваться от нее даже сторонников. Он обратил внимание, что украинские власти пытаются вычеркнуть из памяти граждан определенные исторические события. В частности, об этом свидетельствует переименование пешеходной улицы в городе Одессе. Изначально она носила название улица Суворова, а теперь — улица Европейская.

Ранее Сальдо назвал причину усилившихся ударов ВСУ по гражданским объектам.

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