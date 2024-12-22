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В Херсонской области рассказали о «неправильном пути» Украины

Губернатор Сальдо: снос памятников отвращает от Украины даже сторонников
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Переписывание истории, снос памятников и пропаганда на Украине вынуждают отворачиваться от нее даже сторонников. Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он обратил внимание, что украинские власти пытаются вычеркнуть из памяти граждан определенные исторические события. В частности, об этом свидетельствует переименование пешеходной улицы в городе Одессе. Изначально она носила название улица Суворова, а теперь — улица Европейская.

«В Херсоне (в настоящее время находится под контролем Киева — «Газета.Ru») вроде бы как людей мало, но тем не менее переименовывают улицы. Зачем? Сами себе вредят и как раз настраивают даже тех, кто ждал возвращения ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») в Херсон два года назад, против себя», — подчеркнул глава региона.

По его словам, украинское руководство избрало «неправильный путь». Сальдо отметил, что заниматься переписыванием истории просто нельзя.

8 декабря в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины, демонтировали памятник советскому ученому и конструктору танков Жозефу Котину. Монумент стоял при въезде в населенный пункт и представлял собой тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин»), вес которого достигает 50 тонн.

Ранее в украинском городе снесли памятник русскому писателю Льву Толстому.

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