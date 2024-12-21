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Сальдо назвал причину усилившихся ударов ВСУ по гражданским объектам

Сальдо: ВСУ на фоне военных неудач усилили удары по гражданским объектам
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне военных неудач на фронте за последние два-три месяца усилили удары по гражданским объектам. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они переходят к другим, более варварским методам, то есть они обстреливают конкретно гражданские цели... Все больше и больше это похоже не на войну, а на чистый, откровенный терроризм с очень кровавым наследием», — сказал чиновник.

По словам Сальдо, ВСУ наносят удары по заправочным станциям, автобусам. Для этого украинская армия применяет не только ствольную артиллерию, но и беспилотные летательные аппараты, например, FPV-дроны.

Губернатор добавил, что российские войска применяют свои «изюминки и новинки» для борьбы с украинскими БПЛА, а также достаточно эффективно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины.

Накануне Сальдо в интервью РИА Новости заявил, в Киеве всегда ждали и опасались, что Россия вернет под свой контроль Херсон.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.

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