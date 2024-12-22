Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии

WSJ рассказала о головоломке, которая встала перед странами Запада из-за Сирии
close
Global Look Press

Газета The Wall Street Journal (WSJ) указала на «знакомую головоломку» для стран Запада из-за Сирии.

По мнению авторов публикации, Запад стоит перед выбором — сотрудничать с теми, кого в ЕС и США считают террористами, или уступить влияние в Сирии странам, которые готовы на это.

Отмечается, что в похожей ситуации Запад оказался, когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация запрещена в России).

В Сирии к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), и Запад относится к ней настороженно, и прежде, чем снять с ХТШ санкции, ЕС и США хотят получить от них обязательства, среди прочего, защищать женщин и меньшинства в республике, бороться с экстремизмом и организациями, подобными «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

До этого газета The Washington Post писала, что Турция убеждала Россию перестать поддерживать режим бывшего президента Сирии Башара Асада, пытаясь доказать бесполезность этой поддержки в долгосрочной перспективе.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами