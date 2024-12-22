На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии

Газета The Wall Street Journal (WSJ) указала на «знакомую головоломку» для стран Запада из-за Сирии.

По мнению авторов публикации, Запад стоит перед выбором — сотрудничать с теми, кого в ЕС и США считают террористами, или уступить влияние в Сирии странам, которые готовы на это.

Отмечается, что в похожей ситуации Запад оказался, когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация запрещена в России).

В Сирии к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), и Запад относится к ней настороженно, и прежде, чем снять с ХТШ санкции, ЕС и США хотят получить от них обязательства, среди прочего, защищать женщин и меньшинства в республике, бороться с экстремизмом и организациями, подобными «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

До этого газета The Washington Post писала, что Турция убеждала Россию перестать поддерживать режим бывшего президента Сирии Башара Асада, пытаясь доказать бесполезность этой поддержки в долгосрочной перспективе.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.