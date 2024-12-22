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Турция убеждала РФ перестать поддерживать режим Асада

WP: Турция убеждала Россию прекратить поддержку Асада до падения режима
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РИА Новости

Турция убеждала Россию перестать поддерживать режим бывшего президента Сирии Башара Асада, пытаясь доказать бесполезность этой поддержки в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

В первые дни наступления сирийских повстанцев Москва контактировала с Анкарой, чтобы узнать планы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), уточняет источник. При этом в Турции рекомендовали Москве отказаться от ударов по вооруженной оппозиции из-за рисков настроить новые сирийские власти против России.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь говорил, что Анкара призывала Москву отказаться поддерживать режим Асада, поскольку условия в регионе изменились.

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее стало известно о попытке Асада связаться с Россий перед отъездом из Сирии.

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