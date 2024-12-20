В США заявили, что Байден не оставил Зеленскому никаких шансов на победу

Американский президент Джо Байден сделал слишком мало для помощи Украине с 2022 года, что стоило Киеву шанса на победу в конфликте. Об этом со ссылкой на украинские и западные источники пишет агентство Bloomberg.

«По их словам (чиновников из Украины и ряда стран Запада – прим. ред.), независимо от того, что сделает Байден в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором президенту Владимиру Зеленскому, возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, несмотря на то что США направили более $90 млрд в виде помощи и оружия Киеву, некоторые союзники разочарованы тем, что Байден в течение двух лет затягивал принятие «ключевых решений по поставкам более современного оружия».

В этой связи, как подчеркивает Bloomberg, союзники США говорят, что «стратегия Байдена стоила Украине шанса на победу». Как отмечается в сообщении, тактика Белого дома «не дала Зеленскому никаких шансов» на поле боя.

К примеру, сообщает агентство со ссылкой на советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, осенью 2022 года украинские силы оттеснили ВС РФ. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский обращался к Байдену с просьбой предоставить больше оружия, чтобы закрепить свое преимущество, однако Белый дом «колебался», опасаясь ядерной эскалации конфликта.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде усомнился, что избранный президент США Дональд Трамп полностью прекратит поддержку Украины.

Ранее в США предрекли встречу «лидеров альфа-самцов» Путина и Трампа в 2025 году.