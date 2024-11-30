США продадут Тайваню запчасти для истребителей F-16 и радары

Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на $385 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу запасных частей для самолетов F-16 и радаров Тайваню на сумму около $385 млн», — говорится в статье.

По данным издания, США по закону обязаны передать Тайваню средства самообороны, на которые претендует Китай, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Уточняется, что главным подрядчиком сделки выступил американский производитель военной техники General Dynamics.

До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.