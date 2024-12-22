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В Турции оценили действия Путина по ситуации в Сирии

МИД Турции: Путин показал себя как хороший стратег-мыслитель в отношении Сирии
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Dilara Senkaya/Reuters

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся ситуацией в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломата в эфире французского телевидения.

«Я бы не назвал это «сделкой», — сказал Фидан, отвечая на вопрос о том, связаны ли события в Сирии и отступление сирийской армии с возможной договоренностью.

По мнению главы МИД Турции, Путин достаточно долго обладает властью, чтобы «превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя».

«Думаю, он знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, что стоит продолжать, а что — нет. Полагаю, в этом случае он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать», — сказал Фидан.

19 декабря Путин рассказал в ходе прямой линии, что правительственные войска и проиранские подразделения по всей Сирии отходили без боя. Россия, по просьбе властей Ирана, после этого вывезла в Тегеран с авиабазы Хмеймим четыре тысячи иранских бойцов.

14 декабря агентство Reuters сообщало, что Россия сохранит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на частичный вывод войск с ряда позиций и падение режима президента Башара Асада. Тем не менее, будущее российского военного присутствия в Сирии и условия, которые были согласованы между Москвой и уходящим режимом Асада, остаются предметом обсуждения.

Ранее в США раскрыли важность для России военных баз в Сирии.

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