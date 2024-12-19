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Путин заявил, что Россия по просьбе Ирана вывезла 4 тысячи иранских бойцов из Сирии

Путин: Россия вывезла с авиабазы Хмеймим в Сирии 4 тысячи иранских бойцов

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что правительственные войска и проиранские подразделения по всей Сирии отошли без боя, Россия по просьбе властей Ирана после этого вывезла в Тегеран с авиабазы Хмеймим четыре тысячи иранских бойцов.

«Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищали примерно 30 тыс. человек, в город вошли 350 человек боевиков», — сказал он.

Путин отметил, что так же, за редким исключением, было по всей территории Сирии.

По его словам, Россия предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

14 декабря Reuters писал, что Россия сохранит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на частичный вывод войск с ряда позиций и падение режима президента Башара Асада. Тем не менее, будущее российского военного присутствия в Сирии и условия, которые были согласованы между Москвой и уходящим режимом Асада, остаются предметом обсуждения.

Ранее в США раскрыли важность для России военных баз в Сирии.

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