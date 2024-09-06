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Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности из-за Трампа

FA: Европа при победе Трампа столкнется с масштабным кризисом безопасности

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Global Look Press

Европа в случае победы на президентских выборах в США экс-главы государства Дональда Трампа может столкнуться с наиболее обширным кризисом безопасности региона со времен Второй мировой. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

«Европа (при победе Трампа. – Прим. ред.) будет вынуждена столкнуться с кризисом безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивалась со времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке журнала, если Соединенные Штаты не обеспечат должное военное руководство в регионе и потенциал, европейские столицы «могут быстро ополчиться друг против друга из-за Украины».

Страны Центральной и Восточной Европы могут «удвоить свои усилия» по сохранению сильной Украины, а Западная Европа, напротив, может решить, что при отсутствии Соединенных Штатов лучшим вариантом было бы заставить Украину пойти на значительные уступки России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд.

Ранее в Совфеде назвали крахом желание фон дер Ляйен сделать ЕС оборонным блоком.

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